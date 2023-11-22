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Osar ödüllü oyuncu Susan Sarandon Filistin'e destek çıktı işinden oldu

Osar ödüllü oyuncu Susan Sarandon Filistin'e destek çıktı işinden oldu

ABD'de Filistin'e açık destek veren ABD'li oyuncu Susan Sarandon yetenek ajansından uzaklaştırılırken Meksikalı oyuncu Melissa Barrera da yer alacağı filmin kadrosundan çıkarıldı.

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Time dergisinin haberine göre, çalıştığı yetenek ajansı "United Talent Agency (UTA)", Filistin'e destek açıklaması yapan Sarandon ile yollarını ayırdı.

Haberde UTA sözcüsünün iddiaları doğruladığı aktarılırken kararın, Sarandon'ın son zamanlarda katıldığı Filistin destekçisi eylemlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

Sarandon'ın katıldığı eylemlerde, "Şu anda Yahudi olmaktan korkan pek çok insan var ve (bu kişiler) bu ülkede Müslüman olmanın nasıl bir şey olduğunu hissediyorlar." ifadesini kullandığı belirtildi.

Sarandon daha önce de sosyal medya hesabından, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım. Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Barrera, yer alacağı filmin kadrosundan çıkarıldı

Time'ın haberinde ayrıca, Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın yer alacağı filmin kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Barrera'nın, "Çığlık 7" filminin kadrosundan Filistin'e destek veren paylaşımları nedeniyle çıkarıldığı öne sürüldü.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Barrera, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermiş ve Batı medyasını "tek taraflı" olmakla suçlamıştı.

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