BIST 8.028
DOLAR 28,81
EURO 31,45
ALTIN 1.857,57
HABER /  GÜNCEL

Kayseri'de ayakkabı kutusuna zulalanmış 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de ayakkabı kutusuna zulalanmış 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından takip edilen bir araçta ayakkabı kutusuna zulalanmış 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Abone ol

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek dağıtımını yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın aracını tespit eden ekipler, takibe başladı. Kayseri girişinde aracı durduran ekipler şüpheli şahsı gözaltına alırken, araçta arama yaptı. Yapılan aramada ayakkabı kutusuna zulalanmış 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheli şahıs emniyete götürülürken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener, partideki taciz ve tecavüzler için ne diyecek? TBMM Grubu'nda konuşuyor canlı izle...
Meral Akşener, partideki taciz ve tecavüzler için ne diyecek? TBMM Grubu'nda konuşuyor canlı izle...
Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle yollar ve araçlar buz tuttu
Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle yollar ve araçlar buz tuttu
Nevşehir'de kontrolünü kaybeden sürücü kaldırıma çıktı
Nevşehir'de kontrolünü kaybeden sürücü kaldırıma çıktı
Akşener'in 'talebesiyim' dediği Teoman Koman kimdir? CIA'dan maaş aldı iddiasını doğrulayan kim çıktı
Akşener'in 'talebesiyim' dediği Teoman Koman kimdir? CIA'dan maaş aldı iddiasını doğrulayan kim çıktı
Akşener'in 'talebesiyim' dediği Teoman Koman kimdir? CIA'dan maaş aldı iddiası
Akşener'in 'talebesiyim' dediği Teoman Koman kimdir? CIA'dan maaş aldı iddiası
Zincir marketler pazar günleri kapatılabilir! Kritik karar masada
Zincir marketler pazar günleri kapatılabilir! Kritik karar masada
ABD'de uzaylı olduğuna inanılan Meyveş nine gizemini koruyor
ABD'de uzaylı olduğuna inanılan Meyveş nine gizemini koruyor
Güvenlik kamerasını izledi, 6 yıllık gerçek ortaya çıktı
Güvenlik kamerasını izledi, 6 yıllık gerçek ortaya çıktı
Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda arttı
Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda arttı
Arayan kişi cinsel tacizden davası olduğunu söyleyince...
Arayan kişi cinsel tacizden davası olduğunu söyleyince...
AK Parti Terörle Mücadele Yasası ve Anayasa Mahkemesi kanununda değişiklik planlıyor
AK Parti Terörle Mücadele Yasası ve Anayasa Mahkemesi kanununda değişiklik planlıyor
Konya'da otomobil kamyona çarptı, 4 kişi hayatını kaybetti
Konya'da otomobil kamyona çarptı, 4 kişi hayatını kaybetti