Kayseri'de ayakkabı kutusuna zulalanmış 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından takip edilen bir araçta ayakkabı kutusuna zulalanmış 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek dağıtımını yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın aracını tespit eden ekipler, takibe başladı. Kayseri girişinde aracı durduran ekipler şüpheli şahsı gözaltına alırken, araçta arama yaptı. Yapılan aramada ayakkabı kutusuna zulalanmış 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli şahıs emniyete götürülürken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.