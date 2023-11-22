AK Parti Terörle Mücadele Yasası ve Anayasa Mahkemesi kanununda değişiklik planlıyor

AK Parti'den Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan krizle ilgili yeni adım. AK Parti, Terörle Mücadele Yasası ve AYM kanununda değişiklik planlıyor. TMK'nın 3 ve 4. maddeleri değiştirilecek. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığı ilkesi de değiştirilmek isteniyor.

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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti'nin Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 3. ve 4. maddeleri değiştirmek istediğini yazdı. Zeyrek, bir diğer değişikliğin de Anayasa Mahkemesi Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 6216 sayılı kanunda yapılmak istendiğini ifade etti. “Yakın gelecekte Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında Can Atalay kararı üzerinden yaşanan krizin çözümü için yapılmak istenen düzenlemeleri çok konuşacağız” diyen Zeyrek, yazısında şunları kaydetti:

Terörle Mücadele Yasası'nda 2 madde

- AK Parti, bu amaçla bazı yasal değişiklikler planlamış. Öncelikle Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 3. ve 4. maddeleri değiştirilmek isteniyor. Amaçlanan şey ise söz konusu maddelerin AYM içtihatları çerçevesinde Anayasa'nın 14. maddesiyle uyumlu hale getirilmesi. AYM kararlarında ‘14. maddede tanımlanan suçlar açık yazılmamış’ yorumunu yapıyordu. Plana göre TMY'de Anayasa'nın 14. maddesinde belirtilen suçlar daha açık bir şekilde yazılacak.

Bireysel Başvuru kararları bağlayıcı olmayacak

- İkinci önemli değişiklik ise (AYM Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki) 6216 sayılı Kanun'da yapılacak. Söz konusu kanunun 66. maddesi mahkeme kararlarının bağlayıcılığını düzenliyor ve geçmişten kaldığı için Bireysel Başvuru Hakkı kapsamındaki kararlarla ilgili özel bir düzenleme yer almıyor. Yeni düzenlemeyle Bireysel Başvuru konusundaki AYM kararlarının bağlayıcı niteliği değiştirilmek isteniyor.”