Kuşadası’nda silahlı saldırı olayına karışan 8 kişi tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir mekanda tartışan grubu takip eden şahıslar silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belli olmayan bir sebepten dolayı tartışan iki grup, daha sonra bölgeden ayrıldı. İddiaya göre, otomobil ile tartıştıkları kişileri takip eden şahıslar, Söke yolu üzerinde tartıştıkları kişileri kurşun yağmuruna tuttu. Olayda, O.T. ve M.C.T., ağır yaralanırken, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişiler otomobil ile hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin kafasına mermi isabet ettiği öğrenildi. Olay sonrası Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamaların ardından hakim karşısına çıkarılan 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.