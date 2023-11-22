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Depremin habercisi mi? Mercek bulutu şimdi de Antalya'da görüldü

Depremin habercisi mi? Mercek bulutu şimdi de Antalya'da görüldü

ANTALYA semalarında mercek bulutu oluştu. Daha önce Bursa, Amasya, Niğde ve Van'da görülen mercek bulutu sosyal medyada gündem olmuş ve 'depremin habercisi' olarak yorumlanmıştı.

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Konyaaltı ilçesinden de görülebilen ve bir süre bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti. Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

Havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

İngiltere'de atmosfer bilimi üzerine araştırmalar yapan, Manchester Üniversitesi ile Ulusal Atmosfer Bilimleri Merkezi'nde görevli Türk bilim insanı Dr. Doğuşhan Kılıç, Antalya'daki hava olayını değerlendirdi.

Kılıç, bulutun "mercek" (altocumulus lenticularis) adı verilen tür olduğunu söyledi.

Mercek bulutunun havanın dalgalanmasıyla meydana geldiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Yatay hareket eden hava dalgasının topoğrafyadaki (dağ zirveleri) yer şekillerine bağlı olarak adeta dalga yapmasıyla yukarı seviyelerde suyun yoğunlaşmasıyla oluşur. Katman katman üst üste konmuş merceklere benzediği için 'mercek bulutları' ismi verilir. Çoğunlukla atmosferin en alt tabakası olan troposferde görülürler. Uzaktan bakıldığında fincana da benzetilebilir. Kutuplardan tropiklere dünyanın her yerinde görülebilir."

Kılıç, hava taşımacılığında "türbülans", "alçalıcı hava akımı" anlamlarına geldiği için pilotların güvenli uçuş için bu bulutların oluştuğu yükseklik ve konumlardan sakındıklarını sözlerine ekledi.

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