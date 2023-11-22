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Bursa'da fabrikada çalışan işçi, 4 parmağını makineye kaptırdı

Bursa'da fabrikada çalışan işçi, 4 parmağını makineye kaptırdı

Bursa'da elini makineye kaptıran işçinin 4 parmağı parçalandı. Kopmalar meydana gelen işçi, parmakları dikilmesi için Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

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Olay, İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren yatak fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kesim yapan işçi Suat Ö. (49) elini makineye kaptırdı. Sağ elinin 4 parmağında kopmalar meydana gelen işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suat Ö., parmakları dikilmek üzere Bursa'daki bir özel hastaneye sevk edilirken, jandarmanın tahkikatı sürüyor.

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