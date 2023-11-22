İzmir'de çıkan yangında bir restoran kullanılmaz hale geldi

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü.

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İzmir-Torbalı kara yolu Ayrancılar Mahallesi Yeşilköy mevkiindeki bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm iş yerini saran yangında mutfaktaki bazı tüpler patladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında restoran kullanılamaz hale geldi, çevredeki bazı ağaçlar da zarar gördü. Yangın nedeniyle İzmir-Torbalı kara yolunda da bir süre ulaşım sağlanamadı.