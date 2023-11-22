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İlk kez ev alacaklara kredi avantajında yeni detaylar geldi

İlk kez ev alacaklara kredi avantajında yeni detaylar geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakanlar Toplantısı'nın ardından ilk ev alacaklara kredi imkanının sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin konuştu. Yılmaz, "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkanı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkanı olmayınca, konut kredi imkanları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Bakanlar Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "İlk ev alacaklara kredi verilmesi" konusunda soru sorması üzerine Yılmaz, "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkanı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkanı olmayınca, konut kredi imkanları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor." şeklinde yanıt verdi.

Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Merkez Bankası ile BDDK, ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı, biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkanı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkanı olmayınca konut kredi imkanları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz, konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

"Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi"ne ilişkin soru üzerine Yılmaz, "Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye'ye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin lira, iki yılı geri ödemesiz, 4 yıllık krediyle destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar, imkanlar arttıkça başka destekler de tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek." diye konuştu.

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