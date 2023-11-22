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Çorumda bir sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

Çorumda bir sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

Çorum’da polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan alkollü şahıs kaza yaptı. Kazalı araçtan inerek yaya halde kaçmaya başlayan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen Bilgiye göre, Akşemseddin Caddesi üzerinde polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan 23 LF 188 plakalı otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin uzun süre kovalamacası sonucu kaçan otomobil, İskilip 1. Cadde üzerinde bulunan yön levhasını devirip toprak araziye daldı. Kazalı araçtan çıkarak yaya şekilde kaçmaya çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İddialara göre, alkollü olduğu sürücüye toplam 23 bin 814 TL idari para cezası uygulanırken, kazalı araç çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

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