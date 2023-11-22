İYİ Parti'de taciz ve tecavüzlerin perde arkası! Abdulkadir Selvi tek tek yazdı

İYİ Parti taciz ve tecavüz iddialarıyla çalkalanıyor. Ümit Dikbayır'ın 'cinsel taciz' suçlamasıyla disipline sevk edildiği iddialarının ardından Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti içinde konuşulan taciz ve tecavüz olaylarını yazdı. Selvi, siyasi kavga nedeniyle daha önce üstü örtülen taciz iddialarının da yeniden ısıtılıp yargıya intikal ettirildiğini öne sürdü.

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İYİ Parti'de taciz ve tecavüz iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Genel Başkan Meral Akşener ile gelini ve eşinin banka hesaplarını gizlice inceletmekle suçlanan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın Akşener tarafından 'taciz' iddiasıyla disipline sevk edildiği iddiaları, İYİ Parti'de yeni bir taciz ve tecavüz iddialarının kapısını araladı. Abdulkadir Selvi, isim vermeden İYİ Parti'deki taciz olaylarını tek tek yazdı. İşte o yazıdan bazı satır başları...

Duyulunca kadın işten atıldı, vekil rütbe aldı

- Bir iddia 2018 seçimlerinden hemen sonraya dayanıyor. İYİ Parti Genel Merkezi’nde görev yapan iki kadın ve bir milletvekiliyle ilgili. Eşinden yeni boşanmış olan genç kadın, milletvekilinin yemek davetine, gece aramalarına olumlu yanıt vermiyor. Ancak ısrarlı takip ve teklif artık taciz noktasına ulaşınca iyice bunalıyor ve önce birlikte görev yaptığı arkadaşına konuyu açıyor. O kadın da başlarındaki amirine bildiriyor. Konu İYİ Parti Genel Merkezi’nde konuşulur hale geliyor. Meral Akşener’in kulağına gidince ne yapıyor? İki kadını da işten atıyorlar. Taciz iddialarına muhatap olan milletvekili ise partide üst yönetime getiriliyor.

5 yıl sonra o kadına dilekçe verdirildi

Aradan 5 yıl geçiyor. 2023 seçimlerine gidiliyor. Ne zaman ki o milletvekilinin parasal konuları gündeme getirdiği duyuluyor. Hatta duyulmuyor. O milletvekili iddiaların açığa kavuşturulması için parti yönetimine yazılı olarak başvuruda bulunuyor. Bunun üzerine 5 yıl önceki dosya arşivden çıkarılıyor. Daha önce işten atılan o kadın bulunuyor. Taciz iddiasıyla ilgili dilekçe vermesi sağlanıyor.

İkinci taciz İstanbul'da...

Akşener bir devlet yetkilisini arayarak, bir polis memurunun partide çalışan bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasının kendisine iletildiğini, bir kadın ve anne olarak bu durumdan çok rahatsız olduğunu söylüyor ve araştırılmasını talep ediyor. Devlet yetkilisi, Meral Akşener’in yönlendirdiği ve partideki sağ koluyla cinsel tacize uğradığı söylenen kadını dinliyor.

Taciz eden polisle iki yıl ilişki yaşamış

İYİ Parti Genel Merkezi’nde çalıştığını söyleyen kadın, partinin bir faaliyeti için İstanbul’a gittiklerini, etkinliğin bitmesinin ardından bir grup olarak lüks bir eve gittiklerini, bir süre sonra herkesin sevgilisini alıp bir odaya çekildiğini, kendisinin de yorgun olduğu için bir odada istirahate geçtiğini, o sırada polis memurunun kendisine cinsel tacizde bulunduğu anlatıyor. Cinsel tacizle ilgili bir şikâyette bulunup bulunmadığı sorulduğunda bulunmadığını söylüyor. Cinsel taciz sırasında bir zorlama olup olmadığı sorulduğunda bir zorlama olmadığını ifade ediyor. Polis memuruyla birlikteliklerinin bu olaydan sonra iki yıl devam ettiğini anlatıyor.

'O ev milletvekilinin evi' deyip...

Bu sırada araya giren Akşener’in sağ kolu, “O ev milletvekilinin evi” diye isim veriyor. Burada asıl amacın bir kadının cinsel tacize uğramasından ziyade, seçimden sonra eleştirilerde bulunan milletvekilinin isminin kayıtlara geçmesi olduğu anlaşılıyor.

Ankara'da vekil oğlu ve yeğeninin tecavüzü

Ankara’nın lüks bir semtinde İYİ Parti milletvekilinin oğlu ve yeğeninin iki genç kızla birlikte oldukları, sonra onları darp ettikleri ve mahkemelik oldukları iddia ediliyor. Darp edildiği söylenen genç kızların fotoğrafları servis ediliyor. Bu kızların darp edilmediği, karakola gidip şikâyetçi olmadıkları ve eskort oldukları yönünde de iddialar var. Orası beni ilgilendirmez ama önemli olan İYİ Parti’den kopma sürecinde olan milletvekilinin isminin böyle iğrenç bir olayla gündeme gelmesini sağlamak. Bunu başarıyorlar.

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