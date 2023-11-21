Bakan Mehmet Özhaseki: Rantsal dönüşüm istemiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ülke genelinde 30 milyon civarında konut, 6 milyon kadar da iş yeri olduğunu belirterek, bunlardan 2 milyonunun bir an önce değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

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Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve topraklarının büyük bölümünün birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yer aldığını kaydetti.

Nüfusun yüzde 70'den fazlasının da bu bölgelerde yaşadığına dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yüzyılda 6 ve üzerinde şiddette yıkıcı deprem sayısı bu topraklarda 60. Yani her sene 1 veya 2 şiddetli, yıkıcı deprem oluyor. Hatlar da belli. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattı ile Ege. Aynı yerlerde hareketliliğe devam ediyor. Bize düşen nedir? Akıllı olmak, tedbir almak ve konutlarımızı, iş yerlerimizi sağlam yapmak. Peki gerekli olan nedir? Kentsel dönüşüm. Ülkemizde şu anda 30 civarında konut, 6 milyon kadar da iş yeri var. Bunların bir kısmı riskli. Hele hele 2 milyonu bir an önce değiştirmemiz lazım. Başta İstanbul olmak üzere, bütün kentlerimizde kentsel dönüşümü baştan sona doğru bir şekilde yapmamız lazım. Sonradan dizlerimize çok vuruyoruz."

"Rantsal dönüşüm istemiyoruz"

İstanbul'da planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çıkıyorlar. 'Efendim bu sizin yaptığınız kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm.' Meclis bütçe komisyonunda dedim ki, 'Cumhuriyet Halk Partililer sizden rica ediyorum. Herhalde 200-300 belediyeniz var. Ne olur kentsel dönüşüme başlasınlar ama Allah rızası için rantsal dönüşüm yapmasınlar. Rantsal dönüşüm istemiyoruz. Söyleyin de belediye başkanlarınıza başlasınlar bir an önce. Her türlü desteği vermeye hazırım. Yeter ki evlerimizi depreme hazırlıklı hale getirsinler.' Hadi buyurun ama ne yazık ki yok. Burada da mani olanlar var. Ben de biliyorum. Arkadaşlar, kimler mani oluyorsa vebaldeler. Lütfen yeniden başlayın. Hesapları baştan sona yapın. Biz de risk alalım. Kolay kolay büyük projeye başlamıyoruz. Çünkü deprem bölgesindeyiz ama buraları yeniden ihya edelim. Kahramanmaraş merkezli 2 deprem 9 saat arayla oldu. Tam 14 milyon insanımız etkilendi ama 18 vilayette de hasar var. Yıkılmak zorunda olan 680 bin civarında konut ve 170 bin kadar da iş yeri var. Yani 850 bin bağımsız birim yıkılmak zorunda. Maddi hasar 110 milyar dolar civarında. İşin manevi hasarını zaten ölçecek bir ölçü aleti yok. Evladınızı kaybetmişsiniz. Anneniz gitmiş, eşiniz gitmiş. Sevdikleriniz gitmiş."

Özhaseki, AK Partili belediyelerin deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları aktararak, "Aradan 8-9 ay geçti. 200 binden fazla konutun inşaası devam ediyor. 40-50 bin konutu her ay teslim edeceğiz inşallah. Şimdi 100 bin tane çelikten köy evi yapıyoruz. İhaleye çıktık, 6 ay sonra bu evleri de bitireceğiz. Bu arada 'ben kendi evimi yaparım' diyen vatandaşa da 1,5 milyon lira destek sözü verdik." dedi.