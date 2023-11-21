Sağlık Bakanı Koca: Gazze'den üçüncü bir tahliye planlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrailli mevkidaşına 1-2 gün içerisinde yeni bir tahliye planladıklarını söylediğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile Mısır Koordinasyonunda yürütülen tedavilerinin devamlılığını sağlamak için Türkiye'ye getirilen 61 hasta ve beraberinde 49 refakatçiyi havalimanında karşıladı. Burada konuşan Koca, 15 Kasım günü Türkiye’ye getirilen 27 hastanın tedavisinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde devam ettiğini söylerken, bugün getirilen hastaların tedavilerinin ise Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinde devam edeceğini ekledi.

"İsrail Sağlık Bakanına yeni bir tahliye planladığımızı ifade ettim"

Dün akşam saatlerinde Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar, bugün öğle saatlerinde ise İsrail Sağlık Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Koca,

Görüşmede Türkiye, İsrail ve Mısır arasında kurulan Sağlık Koordinasyon Ekibinin faaliyetleri ve bundan sonraki süreçte planlanan çalışmaları ele aldık. İsrail Sağlık Bakanına; özellikle bebek ve çocukların tedavi amaçlı olarak ülkemize getirilmesi konusunda yoğun gayret gösterdiğimizi, 1-2 gün içerisinde yeni bir tahliye planladığımızı, bu konuyla ilgili yakın koordinasyondan memnuniyet duyacağımızı ifade ettim. Ayrıca Gazze içerisinde güvenliği sağlanmış bir bölgede erken dönemde ülkemizce sahra hastanesi kurulmasını düşündüğümüzü, bu hastanenin etnik kökenine bakılmaksızın herkese sağlık hizmeti vereceğini ve bununla ilgili olarak Sağlık Koordinasyon Ekibinin saha ziyareti yaparak uygun lokasyonları belirlemesinin uygun olacağını kendilerine belirttim.

şeklinde konuştu.

İsrail Sağlık Bakanının cevap olarak bebek ve çocukların tahliyesi için her türlü iş birliğine açık olduklarını belirttiğini vurgulayan Bakan Koca,

Gazze içerisindeki güvenli bölgede Türkiye tarafından kurulacak sahra hastanesinin lokasyonuyla ilgili Sağlık Koordinasyon Ekibince yerinde değerlendirme yapılmasını olumlu bulduklarını ifade ettiler.

açıklamasında bulundu.

"Önümüzdeki günlerde tahliyeler bu ağırlıkla devam ediyor olacak"

Hasta ve refakatçı olmak kaidesiyle toplamda 150 Gazzeliyi Türkiye’ye getirdiklerini belirten Koca,

''Önümüzdeki dönemde özellikle hem Mısır hem İsrail Sağlık Bakanlığıyla bebek, çocuk ve yaralıları da tedavi etmek istediğimiz ve önümüzdeki günlerde bu hastalara daha yoğunlaşmak gerektiği konusunda mutabık kaldık. Zannediyorum önümüzdeki günlerde tahliyeler bu ağırlıkla devam ediyor olacak.'' dedi.