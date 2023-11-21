ABD'den YPG'ye hava savunma sistemi silahları

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyine yönelik SİHA operasyonlarının hemen ardından ABD, tartışma yaratacak bir adım attı. ABD’li askeri yetkililerin, PYD’nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi eğitimi vermeye başladığı ileri sürüldü. Bu kapsamda ABD’nin SDG’ye hava savunma sistemi silahları sağladığı da iddia edildi.

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Ankara’nın PKK’nın Suriye’deki uzantısı diye nitelediği PYD’nin de içinde yer aldığı SDG ile ilişkilerine son verilmesi yönünde Türkiye'den gelen çağrılara kulak tıkayan ABD, bölgeye yönelik ağır silah ve asker sevkiyatına aralıksız devam ediyor.

Bölgede hava saldırılarına karşı kapsamlı önlemler için düğmeye basıldı.

T24'ün haberine göre ABD’nin, bu kapsamda SDG’nin hava saldırılarına yanıt verebilmesi için gerekli silah ve mühimmatı sağladığı iddia edildi. Bununla birlikte, bu silah ve mühimmatın kullanılmasına yönelik eğitimlere başladığı öne sürüldü.

ABD güçleri, bu eylemlerine gerekçe olarak, İran yanlısı Şii milis grupların çatısı altında toplandığı “İslami Direniş” adlı grup tarafından yapılan saldırıları gösterdi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından saldırılara ilişkin yapılan son açıklamada, Irak ve Suriye’de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 61 kez saldırı düzenlendiği, saldırılarda 58 askerin yaralandığı belirtildi. Pentagon açıklamasında, saldırılardan 33'ünün Suriye'de, 28'inin de Irak'ta olduğu, saldırılara karşılık Suriye'deki silahlı grupların üslerinin üç kez hedef alındığı ifade edildi.

Hava harekatı arttı

Bölgede saldırıların artması sonrası ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'taki kara ve hava harekatlarını son bir haftada arttırdığı belirtildi. Asker ve askeri danışmanları taşıyan çok sayıda uçak Irak’ın Anbar vilayetinde yer alan Ayn el-Esad'daki Amerikan askeri üssüne indi. Anbar vilayetinin batısındaki üslerdeki faaliyetlere ve Suriye sınırı yakınında ABD’nin kara keşif operasyonlarına birkaç yıl aradan sonra yeniden başlandı.

Harekat hazırlığı mı?

Suriye, Irak ve Ürdün arasındaki sınır üçgeninde yer alan El Tenf üssündeki inşaat ve genişletme çalışmaları ise son hızla devam ediyor. Bölgedeki kaynaklara göre, buna paralel Irak-Suriye sınır bölgelerine çok sayıda ABD askeri ile ABD’nin eğitip donattığı milis silahlı gruplar konuşlandırıldı. ABD kuvvetlerinin Irak’ın Ayn el-Esad, Harir, Balad ve El-Taji üslerine yönelik hava ve kara trafiği ise artarak devam ediyor. ABD’nin devasa askeri ve lojistik araç konvoylarının ise Irak'ın Bağdat, Basra, Erbil dahil ülkenin farklı bölgelerindeki ABD üslerine doğru hareket halinde olduğu bildirildi. Bu faaliyetin ABD’nin bölgede İran bağlantılı silahlı gruplara yönelik kapsamlı bir hareketin hazırlığı olabileceği ifade ediliyor.

Hava savunma eğitimi

ABD’nin Irak’taki askeri hareketliliğine paralel olarak kuzey doğu Suriye’de yerel silahlı gruplara hava savunma sistemi konusunda eğitim çalışması başlattığı belirtildi. Ankara’nın uyarılarına rağmen SDG’yi bölgede desteklemeye devam eden ABD’nin bu grubu İHA ve SİHA saldırılarını önlemeye yönelik kısa ve orta menzilli hava sistemi konusunda eğiteceği ileri sürüldü. Bölgedeki kaynaklara dayanarak yaptığı haberlerle dikkat çeken gazeteci Yavuz Özcan’ın X hesabından “Rojava’da hava savunma sistemi eğitimi başladı” başlığı ile verdiği bilgide, 80 SDG’linin kısa-orta menzilli savunma sistemleri üzerinde eğitim alacağını ileri sürdü.

Eğitimden geçirilecek SDG’lilerin bölgenin değişik noktalarına konuşlandırılan hava savunma araçlarını yakın zamanda kullanacağı ifade ediliyor. Sistemin İran bağlantılı grupların saldırılarına karşı kullanılacağı ifade edilse de TSK’nın da bölgede hava araçları ile gözlem ve operasyon yapması dikkatleri bu yöne çekti. TSK, PKK ile bağlantılı olarak suçlanan PYD, YPG ve 20’yi aşkın örgüt ve grubu içinde barındıran SDG’yi bölgede hava araçları ile yakından izliyor. Sahadan elde edilen istihbaratlar kapsamında bu örgütlere yönelik zaman zaman SİHA operasyonları gerçekleştiriliyor.