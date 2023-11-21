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Erzurum'da kaybolan şahıs jandarma tarafından bulundu

Erzurum'da kaybolan şahıs jandarma tarafından bulundu

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde kaybolan şahıs jandarma ekiplerince bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Karaçoban ilçesi Doğanbey mahallesi Hori mezrasında 50 yaşındaki M.G.’nin kaybolduğu ihbarının ardından Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, Arama Kurtarma İz Takip Köpek Timi, AFAD ekipleri ile koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde kayıp vatandaş M.G. gece yarısında Karaçoban ilçesi Bağlar Mahallesi Zübeyr mezrasında bulundu. Şahıs, jandarma ekiplerince sağlık birimine sevk edilerek ailesine teslim edildi.

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