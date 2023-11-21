Kışın riskli görülüyordu! Sürücüler dikkat 5 ay kapalı kalacak
Ardahan-Ardanuç kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ay kapalı tutulacak. Sürücülere alternatif olarak Ardahan-Şavşat kara yolu önerildi.Abone ol
Karayolları 183'üncü Şubesi yetkilerinden edinilen bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kara yolu dün ulaşıma kapatıldı.
Kışın kapanması gereken riskli yollar statüsünde bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunda, ilkbahar mevsimine kadar karla mücadele çalışması yürütülmeyecek.
Sürücülere alternatif olarak Ardahan-Şavşat kara yolu önerildi.