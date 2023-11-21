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Manisa'da küçük çocuk direksiyona geçti, geri vitesle ortalığı birbirine kattı

Manisa'da küçük çocuk direksiyona geçti, geri vitesle ortalığı birbirine kattı

Manisa’nın Salihli ilçesinde ailesinin mola verdiği bir benzin istasyonunda bir çocuk sürücü vitesi yanlışlıkla geri alıp gaza basınca araç bir anda geriye fırladı. Aracı durdurmak için hareket eden babanın son anda araç altında kalmaktan kurtulduğu ve yürekleri ağza getiren o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Olay, İzmir-Ankara E96 Karayolunda bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli’den Kula yönüne giden bir sürücü, benzinlik istasyonunda mola verdi. Bu esnada sürücünün araçta bulunan 12 yaşındaki oğlu M.C.T. aracı geri vitese alıp gaza basınca, araç bir anda geriye fırladı. Durumu fark eden baba, aracı durdurmak için hamle yaptığı sırada son anda araç altında kalmaktan kurtuldu. Aracın savrularak benzin istasyonundaki bir duvara çarparak durduğu korku dolu anlar, akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

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