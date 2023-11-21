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Meteoroloji'den Ege Denizi için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji'den Ege Denizi için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı

Ege Denizi’nin güneyinde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den yapılana açıklamada, “Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın (22.11.2023 Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün (Çarşamba) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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