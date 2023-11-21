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Bakan Uraloğlu duyurdu: Trenlerde öğretmenlere yüzde 50 indirim

Bakan Uraloğlu duyurdu: Trenlerde öğretmenlere yüzde 50 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmenlere trende yüzde 50 indirim haberini verdi.

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Bakan Uraloğlu, Öğretmenler Günü Haftası nedeniyle öğretmenlere hediye vermek istediklerini ve trenlerde öğretmenlere özel yüzde 50 indirim uygulayacaklarını duyurdu. Uraloğlu açıklamasında "Yıl boyunca öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 oranında indirim yapılıyordu. 24-30 Kasım tarihleri arasında da yüksek hızlı trenlerimiz (YHT) ile anahat trenlerimizde öğretmenlerimize bu indirim oranı yüzde 50 olarak uygulanacak" dedi.

TRT Haber'in haberine göre Uraloğlu, öğretmenlerimizin haklarının ödenemeyeceğini belirterek, “Öğretmenler Günü Haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca TCDD Taşımacılık tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 oranında indirim yapılıyordu. 24-30 Kasım tarihleri arasında da yüksek hızlı trenlerimiz (YHT) ile anahat trenlerimizde öğretmenlerimize bu indirim oranı yüzde 50 olarak uygulanacak” dedi.

Tüm öğretmenler yararlanacak

Uraloğlu, “Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak” diye konuştu.

Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik kartlarının ibraz edilmesinin yeterli olacağını belirtti.

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