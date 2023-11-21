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Eskişehir'de yabancı uyruklu şahısların kavgasında 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de yabancı uyruklu şahısların kavgasında 3 kişi yaralandı

Eskişehir’de bir evde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

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Olay, dün akşam saatlerinde Güllük Mahallesi Emir Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartman dairesinde bulunan yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda, 2 kişi darp edilerek 1 kişi de bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan şahıslar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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