Meteoroloji Datça ve Marmaris’e şiddetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla’nın Marmaris v Datça ilçeleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

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Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla kıyılarında bu gece saatlerinden sonra kuvvetli güney doğulu rüzgarla (40-70 km/saat) birlikte gök gürültülü sağanak yağışların yarın (Çarşamba) gün boyunca kuvvetli (21-50 kg/m2), Marmaris ve Datça çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yağış ve rüzgarın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.