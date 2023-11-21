BIST 7.960
DOLAR 28,80
EURO 31,59
ALTIN 1.841,98
HABER /  POLİTİKA

Bakan Osman Aşkın Bak: Bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Osman Aşkın Bak: Bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor

 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, görevlendirdikleri mühendislerin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait yurtları tek tek dolaşarak asansör sistemlerini kontrol ettiğini bildirdi.

Abone ol

Bakan Bak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KYK yurtlarındaki asansör kazalarına ilişkin ne tür çalışmaların yapıldığının" sorulması üzerine Bakan Bak, "Asansörlerimize, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile karekod uygulaması getiriyoruz. Oradan öğrenci her şeyi şeffaf şekilde görecek. Asansörün tipi, bakımının ne zaman yapıldığı gibi bilgiler karekoddan görülecek. Karekodların yerleştirilmesi çok kısa süre içinde tamamlanacak." yanıtını verdi.

Asansör sözleşmelerinin mercek altına alındığını belirten Bak, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığınca mühendisler görevlendirildi, bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor. Aydın'daki asansör kazasında adli soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. İdari soruşturmada ise görevlendirilen bakanlık müfettişi rapor hazırlıyor. Yurtlardaki asansörlerde güvenlik tertibatları var. Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmamıştır. Voltaj düşmesi gibi durumlarda asansör kendini emniyete alarak, en alt kata, yani güvenli yere otomatik olarak iniyor."

Öğrenci yurtlarındaki asansörlerin sözleşmelerinin her sene yenilendiğini, bakımlarının ve aylık periyodik muayenelerinin yapıldığını aktaran Bak, yaşanan arızalara anında müdahale edildiğini söyledi.

İlgili Haberler
'Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasını yalanladı KYK yurdunda bir asansör kazası daha! 8 kattan düştü! Öğrenciler Vali'ye isyan etti Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak: Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız KYK yurdunda bir asansör felaketi daha KYK yurdunda asansör faciasında ölüm olayıyla ilgili ilk gözaltı! KYK yurdunda asansör faciası! Üniversiteli Zeren Ertaş feci şekilde can verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa İnegöl'de sabah saatlerinde yoğun sis sebebiyle hayat durdu
Bursa İnegöl'de sabah saatlerinde yoğun sis sebebiyle hayat durdu
Afyonkarahisar’da jandarma tarafından 140 bin adet makaron ele geçirildi
Afyonkarahisar’da jandarma tarafından 140 bin adet makaron ele geçirildi
Hayali için otomobil satın alan emekli öğretmen hayatının şokunu yaşadı: Aldatılmış hissediyorum
Hayali için otomobil satın alan emekli öğretmen hayatının şokunu yaşadı: Aldatılmış hissediyorum
Son dakika! Çalışma Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret zammı açıklaması! İkinci zamma gerek olmayacak
Son dakika! Çalışma Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret zammı açıklaması! İkinci zamma gerek olmayacak
Kocaeli'de düzenlenen İllerarası Karate Ligi 1. Ayak müsabakaları düzenlendi
Kocaeli'de düzenlenen İllerarası Karate Ligi 1. Ayak müsabakaları düzenlendi
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'otelinde yurt kızlarına fuhuş yaptıran polis müdürü' tepkisi
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'otelinde yurt kızlarına fuhuş yaptıran polis müdürü' tepkisi
Muş’ta şiddetli kar yağışı sebebiyle besicilerin zorlu kış mesaisi başladı
Muş’ta şiddetli kar yağışı sebebiyle besicilerin zorlu kış mesaisi başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kasko ücretlerine yeni ayar
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kasko ücretlerine yeni ayar
Batman’da şiddetli sağanak yağış nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı
Batman’da şiddetli sağanak yağış nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Turistlerin bilmediği cennet, Gümüşhane Akçakale Mağarası gidenleri hayran bıraktı
Turistlerin bilmediği cennet, Gümüşhane Akçakale Mağarası gidenleri hayran bıraktı
Gazze'de katliama destek çıkan ABD'den iki Rus askeri yetkiliye insan hakları ihlali yaptırımı
Gazze'de katliama destek çıkan ABD'den iki Rus askeri yetkiliye insan hakları ihlali yaptırımı