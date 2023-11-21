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Son dakika! Çalışma Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret zammı açıklaması! İkinci zamma gerek olmayacak

Son dakika! Çalışma Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret zammı açıklaması! İkinci zamma gerek olmayacak

Milyonlarca çalışan 2024 Ocak ayında asgari ücrete gelecek zammı merak ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan flaş açıklamalar geldi. Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali verdi.

Işıkhan "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu. İşte Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları...

- Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.

- Asgari ücret görüşmeleri Aralık ayı içerisinde başlayacak. 31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı.

- O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü.

Zamlı asgari ücret ne kadar olacak? İşte muhtemel hesaplar...

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