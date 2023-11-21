Afyonkarahisar’da jandarma tarafından 140 bin adet makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 140 bin adet çeşitli markalarda makaron ele geçirildi.

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Olay, İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y., isimli bir şahsın kente kaçak makaron getireceği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri şahsın kullandığı aracı İhsaniye ilçesinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 14 koli içerisinde 140 bin adet çeşitli markalarda makaron ele geçirdi. Olayın ardından ele geçirilen makaronlardan alınan numuneler, incelenmek üzere Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilirken, şüpheli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.