Hayali için otomobil satın alan emekli öğretmen hayatının şokunu yaşadı: Aldatılmış hissediyorum

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yıllarca hayalini kurduğu tekne turunu yapabilmek için 2 ay önce otomobil satın alan emekli öğretmen Tevfik Çiftçi, aparatı taktırmaya gidince hayatının şokunu yaşadı. Otomobiline çeki aparatı bağlanamayacağı söylenen Çiftçi, “Aracımı alırken bana çeki aparatı takılamaz demediler. Kendimi aldatılmış gibi hissediyorum” dedi.

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Yıllarca hayalini kurduğu tekne turunu yapabilmek için 2 ay önce otomobil satın alan Tevfik Çiftçi, aracına çeki aparatı bağlanamayacağını öğrenince hemen otomobili aldığı distribütöre başvurdu. İddiaya göre distribütörden, “Evet araştırdık. Bu bizim sorumluğumuzda olan bir konu. Bu otomobile çeki aparatı takılamıyormuş. Üretici firmaya mail attık. Cevap gelince sizi arayacağız” cevabını aldı.

“Aracımı alırken bana çeki aparatı takılamaz demediler”

Emekli öğretmen Tevfik Çiftçi, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kullandığım aracım pert oldu. O yüzden 2 buçuk ay önce bu aracımı aldım. Emekliyim, bir de tekne alayım, yeni aracımla teknemi dolaştırayım diye düşündüm. Aracımı alırken çeki aparatı takılamayacağını söylemediler. Çeki aparatı takılamayacağını ilgili kuruma çeki aparatı taktırmak için başvuru esnasında ruhsatın fotokopisini gönderdikten sonra öğrendim. Aracımı aldığım aracı firma yetkilisini aradım. O firma aracımı alırken 'taktırabilirsin' demişti. Daha sonra bana 'takılamıyormuş' dedi. 'Araştıralım, bu bizim sorunumuzmuş, distribütörlük sorunuymuş' dedi. 'Bu sorun için üretici firmaya e mail atıyorum. Sonra sizi bilgilendireceğim' dedi. 1 aydan beri şu ana kadar herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Ben teknemi taşıyamıyorum. Mağdur durumdayım. Yüklerimi aracımın üzerine yaptığım bir düzenekle taşımaya çalışıyorum. Aracıma zarar veriyor biliyorum. Ses yapıyor. Başka çarem yok. Ancak teknemi aracımın üzerinde taşıyamıyorum.”

“Kendimi aldatılmış hissediyorum”

Şu an teknesini traktörüyle taşıyabildiğini ancak otomobiline bağlayamadığını aktaran Çiftçi, “İlçe dışındaki arkadaşlarım gel diyor. Ama ben traktörümle teknemi 50 - 100 kilometre uzağa götüremiyorum. Aracımı alırken tekne taşımak amacıyla almıştım. Alırken bana tekne taşıyamazsın demediler. Ben de ne yapayım traktörümle taşıyorum. Mağdur durumdayım. İlgililer ilgilenirse memnun olurum. Aracımdan memnunum. Her yönüyle aracımdan memnunum. Herhangi bir sıkıntım yok. Tek sıkıntım çeki aparatı taktıramamam. Traktör ile çok uzağa gidemem. Son çarem Murat 124 alacağım onunla taşıyacağım. Başka yapacağım bir şey yok. Ben kendimi aldatılmış gibi hissediyorum” dedi.