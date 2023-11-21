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HABER /  POLİTİKA

MHP'de Nurettin Aydemir görevden alındı: İşte yerine atanan isim

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
MHP'de Nurettin Aydemir görevden alındı: İşte yerine atanan isim

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söğüt İlçe Başkanı Nurettin Aydemir görevden alındı. Aydemirin yerine İsmail İlhan Yunusoğlu atandı.

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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi Söğüt'ten partisi MHP'den aday adayı olacağı iddia edilen İlçe Başkanı Nurettin Aydemir görevden alındı. Aydemirin yerine İsmail İlhan Yunusoğlu atandı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran MHP İl Başkanı Talha Özkan, "Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin takdirleri ile Söğüt İlçe Başkanlığına İsmail İlhan Yunusoğlu atanmıştır. Allah mahcup etmesin, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyoruz. Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik" dedi.

İsmail İlhan Yunusoğlu (solda)- Talha Özkan (sağda)

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