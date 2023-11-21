Bursa'da kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı, gören mest oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlarda kar yağışının ardından mest eden görüntüler oluştu.

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İnegöl'e gidişte yoğun kar yağışı sebebiyle Ümitalan rampası kısa süreliğine trafiğe kapandı. Bir anda uzun kuyrukların oluştuğu yolda, karayolları ve belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Hummalı çalışmanın sonucu, kısa süre sonra yol trafiğe açıldı.





İnegöl'de kar manzaraları görenleri hayran bıraktı



İnegöl'de pazar günü başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. İnegöl'ün yüksek kesimlerinden Boğazova bölgesi beyaz gelinliğini giydi. Kartpostallık görüntüler, İnegöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerince havadan görüntülendi.





Eline telefonu alan fotoğraf çekmeye başladı

Havadan görüntülenen kar görüntüleri görenleri hayran bıraktı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkan manzarayı görenler telefonlarını alarak fotoğraf çektiler.