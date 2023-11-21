Seda Sayan'dan sonra ablası Nursel Sayan estetik için bıçak altına yattı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan yaptırdığı estetikler ile gündemden düşmüyordu. Seda Sayan'ın kardeşi Nursel Sayan da yaptırdığı estetik ile adından söz ettirdi.

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Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan yaptırdığı estetikler ile magazin gündeminden düşmek bilmiyordu. Kendisinden yaşça küçük olan kendisi gibi şarkıcı olan Çağlar Ökten ile yaptığı evlilik ile de sık sık konuşulan Seda Sayan'ın yaptırdığı estetikler sosyal medyada da 'daha ne kadar gençleşeceksiniz?' yorumlarına maruz kaldı.

Kardeşi Nursel Sayan da estetik için bıçak altına yattı

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan kardeşi Nursel Sayan'ı sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Nursel Sayan da Seda Sayan gibi bıçak altına estetik için yattı. Daha önce yüz gerdirme ameliyatı olan Nursel Sayan yüzü deforme olmuştu. Tekrar bıçak altına yatan Nursel Sayan'ın ameliyatı sosyal medya büyük tepki topladı. Kimseden çekinmeden sosyal medya hesaplarında estetiklerini paylaşan Sayan kardeşler son ameliyatlarını da yorumlara aldırış etmeden estetiklerini paylaştılar.

İşte Nursel Sayan'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraf;