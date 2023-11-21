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Polisler sanal devriye yaptı, sosyal medya paylaşımlarına dikkat!

Polisler sanal devriye yaptı, sosyal medya paylaşımlarına dikkat!

Kırıkkale'de sanal devriye yapan polis ekipleri, sosyal medya hesabından suç unsuru içerik paylaşan 2 şahsı gözaltına aldı.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya platformlarında umuma açık alanlarda suç teşkil eden paylaşımlara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, sosyal medya hesaplarında suç unsuru olabilecek içerikleri paylaşan 2 şüpheli şahsın ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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