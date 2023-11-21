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Sakarya'da kar sebebiyle mahsur kalan araçlar traktör yardımıyla kurtarıldı

Sakarya'da kar sebebiyle mahsur kalan araçlar traktör yardımıyla kurtarıldı

Sakarya’nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Davlumbaz Yaylası'nda mahsur kalan araç, traktör yardımıyla kurtarıldı.

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Şiddetli kar yağışı Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermişti. Yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadılar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Mahsur kalan araçların imdadına traktör koştu

Bu çerçevede Davlumbaz Yaylası'nda da 7 araç kara gömüldü. Ekipler bölgede yaşanan olumsuzluklara karşı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken mahsur kalan araçlar traktör yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

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