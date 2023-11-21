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Bakan Vedat Işıkhan'dan prim indirimi açıklaması: Asgari ücrete göre...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Vedat Işıkhan'dan prim indirimi açıklaması: Asgari ücrete göre...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK tarafından uygulanan 5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar faydalanan sigortalı sayısının 7 milyon 579 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) uygulanan 5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar faydalanan sigortalı sayısının 7 milyon 579 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

Primlerini zamanında ödeyen, işlemlerini yasal süresi içerisinde gerçekleştiren, kayıt dışı işçi çalıştırmayan vatandaşların 5 puanlık prim indiriminden yararlanabileceğini de sözlerine ekleyen Bakan Işıkhan, çalışanın ve üretenin yanında olmaya devam edeceklerini de belirtti.

Asgari ücrete göre her bir sigortalı için...

Buna göre vatandaşlar 2023 yılının temmuz ve aralık ayları arasında brüt asgari ücrete göre her bir sigortalı için 670,73 lira ile 5 bin 30 lira arasında indirimden yararlanarak yüzde 13,3 daha az prim ödeme imkanından faydalanabilecek.

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