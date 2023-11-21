Eğitimde yeni dönem: Yenilikçi sınıflar geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitiminin daha verimli ilerlemesi için dijital çağa uygun olarak yeni düzenlemelere adım atıyor. Okullarda aktif öğrenme modelinin uygulanacağı ve güncel teknolojilerle uygulama yapılacağı 'yenilikçi sınıf' dönemi başlıyor. Öğrencilerin derse ilgisini ve başarını artırmayı öngören bu yenilikçi sınıflarda yalnızca bilgisayarlar değil üç boyutlu yazıcılar ve sanal gerçeklik gibi teknolojiler yer alacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde yenilikçi teknolojilerde hedef büyüttü. Okullarda dijital çağa uygun olarak güncel teknolojilerle uygulamaların yapılacağı 'yenilikçi sınıf' dönemi başlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) için yürütülen yeni çalışmalar ve hazırlıkları süren 'yenilikçi sınıflar' hakkında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı açıklamalarda bulundu.

Canlı, öğrenciler için kurulan EBA'nın yanı sıra, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek üzere Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) adıyla başka bir altyapı da oluşturduklarını, ayrıca Halk Eğitimi Merkezleri için de HEMBA dijital platformunun kurulduğunu hatırlattı.

EBA'da her ders ve her kazanım için içeriklerin zenginleştirilmesi için bir planlama yaptıklarını belirten Canlı, "1. sınıftan 8. sınıfa kadar derslerin kitaplarını zenginleştirerek z-kitap olarak EBA'ya yükleyeceğiz, ayrıca bu kademelerdeki tüm derslerin kazanımlarının yer aldığı eğitsel içerik paketleri oluşturacağız" diye konuştu.

Genel Müdür Canlı, EBA'daki yeni çalışmalar için görevlendirilen öğretmenlerle birlikte 1'den 12. sınıfa kadar tüm derslere ait e-içerikleri (elektronik içerikleri) belli planlama doğrultusunda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Canlı, ayrıca kamu kurumları ve diğer kuruluşlardan gelen yaklaşık 4 bin içeriğin EBA'ya eklendiğini de belirtti.

Elektronik içerikler için öğrencilerin ilgi ve beklentilerine uygun yüksek standartlar belirlediklerini söyleyen Canlı, "EBA için birkaç dakikada konuyu anlatan videolar ve aynı zamanda yüksek kalitede içerikler oluşturmak ana hedefimiz" dedi.

Mustafa Canlı, öğretmenlerin dijital becerilerinin desteklenmesi ve yeni teknolojileri çok daha etkin kullanabilmeleri için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile beraber çalıştıklarını söyledi.

Canlı, aktif öğrenme modelinin uygulanacağı, güncel teknolojilerle uygulamaların yapılacağı 'yenilikçi sınıf' çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Tekin'in "yenilikçi sınıflar" oluşturulacağına ilişkin çalışma yürütüldüğünü kamuoyuna duyurduğunu hatırlatan Canlı, bu sınıfların bilişim okuryazarlığını artırmak üzere tüm öğretmenlerin disiplinler arası uygulama yapabilecekleri öğrenme ortamları olacağını anlattı.

Canlı yenilikçi sınıf çalışmalarına ilişkin, "Ülke genelinde eğitim teknolojilerinin etkin kullanıldığı yenilikçi sınıflar oluşturmak için çalışıyoruz. Öğrencilerin derse ilgisini, katılımını, akademik başarısını artıran bu ortam, 21. yüzyıl becerileri odaklı interaktif öğrenme yöntemleriyle derslerin işlenmesine olanak sağlıyor. Yenilikçi sınıflarda sadece bilgisayarlar değil, üç boyutlu yazıcılar, sanal gerçeklik gibi teknolojik bileşenler öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Canlı, yenilikçi sınıflarla ilgili yürüttükleri bir diğer çalışmaya ilişkin, "Bu ortamlarda etkileşimli tahtaların öğretmenler tarafından etkin kullanılması için 'teknoloji odaklı öğrenme senaryoları' oluşturuyoruz. Geliştirdiğimiz kullanım senaryolarını yenilikçi teknolojilerle kullanıma sunacağız. Sadece bilişim teknolojileri öğretmenleri değil tüm branşlardaki öğretmenlerimizin dersleri, yenilikçi öğrenme ortamları ve diğer sınıflarda işlemesi için planlamalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.