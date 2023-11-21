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Yakınlarına sürekli "Son seferim" diyordu, öyle de oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yakınlarına sürekli "Son seferim" diyordu, öyle de oldu

Zonguldak açıklarında önceki gün batan kuru yük gemisinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki Metin Usta, memleketi Giresun'un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Usta'nın 20 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda yaşadığı ve kurtulduğu gemi kazası sonrasında çıktığı her gemi seferinde "Son seferim, son seferim" diyerek evinden ve yakınlarından ayrıldığı öğrenildi.

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Görele merkez Hasanağa Camiinde kılınan cenaze namazına Usta'nın yakınları, Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, Trabzon Bölge Liman Başkanı Ahmet Turgay Okur, Görele Liman Başkanı Erhan Zeynel, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Usta'nın cenazesi ilçenin Sağlık köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Yaklaşık 35 yıllık gemici olan Usta'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

"Her seferinde 'Son seferim, son seferim' diyordu"

Metin Usta'nın kardeşi Aydın Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin yaklaşık 20 yıl önce de Çanakkale boğazında bir gemi kazasından sağ olarak kurtulduğu söyledi. Usta "O kazadan tek kardeşim kurtulmuştu. Bütün arkadaşları öldü. O kazada hafızasını uzun süre kaybetti. Her gemiye gidişinde son seferine çıktığını söylerdi. Yine de çalışırdı. Rahmetli, her seferinde, 'son seferim, son seferim' derdi" ifadelerini kullandı.

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