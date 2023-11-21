BIST 7.966
DOLAR 28,80
EURO 31,57
ALTIN 1.842,01
HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş’ta depremde hasar alan evler yıkıma devam ediyor

Kahramanmaraş’ta depremde hasar alan evler yıkıma devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’da kent merkezi ile kırsal bölgelerdeki ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

“Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 142 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yapının da hasar aldığı Doğanşehir ilçesinde de ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ederken, enkazlar kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor. Yıkımlar esnasında kolluk kuvvetleri güvenlik önlemleri alınıyor.
İlçe genelindeki yıkım çalışmalarını yakından takip eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, yıkım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirterek, Doğanşehir’in yeniden imarı ve ihyası için ise var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor (CANLI)
CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor (CANLI)
Martıları beslerken cüzdanını dereye düşürdü, deniz polisi çıkarttı
Martıları beslerken cüzdanını dereye düşürdü, deniz polisi çıkarttı
Hakkari Derecik’te Trabzon hurması hasadı başladı
Hakkari Derecik’te Trabzon hurması hasadı başladı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Trenlerde öğretmenlere yüzde 50 indirim
Bakan Uraloğlu duyurdu: Trenlerde öğretmenlere yüzde 50 indirim
Arda Turan ve Emre Belözoğlu mahkemede: Tüm birikimimizi kaybettik
Arda Turan ve Emre Belözoğlu mahkemede: Tüm birikimimizi kaybettik
Türkiye'de yeni faylar ortaya çıktı! Bilim insanları araştırdı işte yeni faylar
Türkiye'de yeni faylar ortaya çıktı! Bilim insanları araştırdı işte yeni faylar
Eğitimde yeni dönem: Yenilikçi sınıflar geliyor
Eğitimde yeni dönem: Yenilikçi sınıflar geliyor
Mardin’de 250 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Mardin’de 250 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Putin: Batı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni diğer ülkelerin egemenliğini yıkmak için kullandı
Putin: Batı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni diğer ülkelerin egemenliğini yıkmak için kullandı
Bakan Vedat Işıkhan'dan prim indirimi açıklaması: Asgari ücrete göre...
Bakan Vedat Işıkhan'dan prim indirimi açıklaması: Asgari ücrete göre...
Eskişehir'de yabancı uyruklu şahısların kavgasında 3 kişi yaralandı
Eskişehir'de yabancı uyruklu şahısların kavgasında 3 kişi yaralandı
Mehmet Özhaseki'den 2000 öncesi yapılan konutlar için çağrı
Mehmet Özhaseki'den 2000 öncesi yapılan konutlar için çağrı