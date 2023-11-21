BIST 7.966
DOLAR 28,80
EURO 31,57
ALTIN 1.842,01
HABER /  DÜNYA

Rusya'da petrol ve doğal gaz kararı! Bu yıl geçen yıla göre...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'da petrol ve doğal gaz kararı! Bu yıl geçen yıla göre...

 Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinde petrol üretiminin bu yıl geçen yıla kıyasla 8 milyon ton, doğal gaz üretiminin ise 30 milyar metreküp azalacağını belirtti.

Abone ol

Novak, Rusya Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji kaynağı üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kömür üretiminin bu yıl geçen yıla göre değişmeyerek 440 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceğini ifade eden Novak, "Petrol üretiminin 527 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz, geçen yıl 535 milyon tondu." dedi.

Doğal gaz üretiminde de düşüş beklediklerini belirten Novak, "Doğal gaz üretimi geçen yıla göre yaklaşık 30 milyar metreküp daha az olacak. Geçen yılın ilk yarısında Avrupa'ya yönelik tedarikimiz hala devam ediyordu, Kuzey Akım'a yönelik terör saldırısı nedeniyle bu durdu." dedi.

Novak, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz üretiminin ise bu yıl 33 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceğini söyledi.

Elektrikte üretimin istikrarlı şekilde sürdüğünü kaydeden Novak, "Elektrik üretimi 1 trilyon 150 milyar kilovatsaat seviyesinde olacak. Bu geçen yıla göre yüzde 0,8 artış demek." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş’ta depremde hasar alan evler yıkıma devam ediyor
Kahramanmaraş’ta depremde hasar alan evler yıkıma devam ediyor
CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor (CANLI)
CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor (CANLI)
Martıları beslerken cüzdanını dereye düşürdü, deniz polisi çıkarttı
Martıları beslerken cüzdanını dereye düşürdü, deniz polisi çıkarttı
Hakkari Derecik’te Trabzon hurması hasadı başladı
Hakkari Derecik’te Trabzon hurması hasadı başladı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Trenlerde öğretmenlere yüzde 50 indirim
Bakan Uraloğlu duyurdu: Trenlerde öğretmenlere yüzde 50 indirim
Arda Turan ve Emre Belözoğlu mahkemede: Tüm birikimimizi kaybettik
Arda Turan ve Emre Belözoğlu mahkemede: Tüm birikimimizi kaybettik
Türkiye'de yeni faylar ortaya çıktı! Bilim insanları araştırdı işte yeni faylar
Türkiye'de yeni faylar ortaya çıktı! Bilim insanları araştırdı işte yeni faylar
Eğitimde yeni dönem: Yenilikçi sınıflar geliyor
Eğitimde yeni dönem: Yenilikçi sınıflar geliyor
Mardin’de 250 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Mardin’de 250 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Putin: Batı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni diğer ülkelerin egemenliğini yıkmak için kullandı
Putin: Batı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni diğer ülkelerin egemenliğini yıkmak için kullandı
Bakan Vedat Işıkhan'dan prim indirimi açıklaması: Asgari ücrete göre...
Bakan Vedat Işıkhan'dan prim indirimi açıklaması: Asgari ücrete göre...
Eskişehir'de yabancı uyruklu şahısların kavgasında 3 kişi yaralandı
Eskişehir'de yabancı uyruklu şahısların kavgasında 3 kişi yaralandı