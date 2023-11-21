Tacizle suçlanan Ümit Dikbayır'ın eşinden Meral Akşener'e salvo! Dikbayır istifadan vazgeçti

İYİ Parti'de kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hafta sonunda partiden istifa edeceğini açıklamıştı. Ancak Dikbayır, taciz suçlamalarının ardından istifa kararından vazgeçti ve 'mücadeleye' karar verdi. Ümit Dikbayır'ın eşi Nigar Dikbayır ise, sosyal medya üzerinden Meral Akşener'e ateş püskürdü.

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İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın disipline sevk gerekçesinde ‘taciz’ suçlaması olduğunun ortaya çıkmasının ardından Dikbayır'ın eşi Nigar Dikbayır'dan tepki geldi. Nigar Dikbayır ise sosyal medya üzerinden Meral Akşener'e "Hesap inceletme yalanından buraya kadar düştünüz mü?" dedi.

İstifa etmekten vazgeçtim çünkü...

Taciz suçlamasının ardından İYİ Parti'den hafta sonunda yapacağı açıklamayla istifa edeceğini duyuran Ümit Dikbayır, istifa kararından vazgeçti. Dikbayır, “İstifa etmekten vazgeçtim. Baktım istifa edersem üstüme kalacak sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

Evlatları da eşi namusuna kefildir

Taciz iddialarını ardından eşi ve çocuklarıyla fotoğrafını paylaşan Nigar Dikbayır, "Hesap inceletme yalanından buraya kadar düştünüz mü? Düne kadar namusunuzu emanet ettiniz. Bugün haysiyet cellatlığına soyundunuz. Kızlarımın babası, hayat arkadaşım, sizin anlayamayacağınız kadar namusludur. Evlatları da eşi de kefildir" diye yazdı.