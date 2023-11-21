Memleket Partisi'nde seçim kararı! Genel Başkan Muharrem İnce'ye 'ittifak yetkisi'

Memleket Partisi 2024 yerel seçimleri öncesinde seçim periyodunu belirlediği toplantıda genel başkan Muharrem İnce'ye ittifak yetkisi verdi.

Abone ol

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Parti meclis üyeleri ve il başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda Memleket Partisi'nin 2024 yılı seçimleri yol haritasını belirlediğini açıkladı.

Ankara'da gerçekleşen toplantıda demokrasi örneğinin sergilendiğini aktaran Baltalık, "Memleket Partisi genel başkanı Muharrem İnce'nin de katıldığı toplantıda il başkanları ve parti meclis üyeleri; Milletvekilliği seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2024 yılı Mahalli İdareler seçimlerini değerlendirdi. Kırşehir İl Başkanı olarak şehrimizde yaşadığımız genel politika üzerine bilgilendirme yaparak gelecekle ilgili ön görürlerimizi de paylaştık.

2023 yılında yaşanan ekonomik süreç bu sürecin siyasal yansımaları ve vatandaşın içerisinde olduğu durumu değerlendirdik. Genel Başkan Muharrem İnce'ye Parti meclisi ve il başkanları olarak 2024 yılı mahalli liderler seçimleri için ittifaklar anlamında tam yetki verdik" dedi





