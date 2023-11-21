"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası! Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu

Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezdinde? Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar....