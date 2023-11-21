"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası! Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu
Önce Dilan ve Engin Polat çifti ardından da Nihal ve Bahar Candan kardeşler... Kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan bu isimlerin ardından gözler sosyal medyadaki diğer fenomenlerin lüks yaşamlarına çevrildi. ABD'de yaşayan ve güzellik merkezleri sahibi olan Eylül Öztürk de hakkında çıkan "5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiasına yanıt verdi.
Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından diğer fenomenler de mal varlıklarıyla gündemden düşmüyor.Bu isimlerden biri de çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan.
NTV'de yer alan habere göre çoğu fenomen gibi güzellik merkezleri ve kozmetik markası sahibi olan fenomen çiftin milyon dolarlar ile ABD’ye gittikleri ve peşin parayla çok sayıda ev aldıkları öne sürülüyor.
Bu iddiaların ardından Eylül Öztürk Özkan, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından "Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar." açıklamasında bulundu.
Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
"Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezdinde? Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar....