BIST 7.994
DOLAR 28,80
EURO 31,60
ALTIN 1.841,42
HABER /  GÜNCEL

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme var

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme var

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 14 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zümrüt Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abone ol

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin mali müşavirlerinden Zümrüt Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zümrüt Y, nöbetçi hakimlikçe hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda ve devamında başka tarihlerde yapılan operasyonlarda Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kocaeli'de aile faciası! Karısını öldürüp oğlunu ağır yaralayan kişi intihar etti
Foto Galeri Kocaeli'de aile faciası! Karısını öldürüp oğlunu ağır yaralayan kişi intihar etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şartlı tahliye edilen Hrant Dink katili Ogün Samast'a yeni dava açıldı
Şartlı tahliye edilen Hrant Dink katili Ogün Samast'a yeni dava açıldı
Meteoroloji'den Ege Denizi için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı
Meteoroloji'den Ege Denizi için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı
Samsun'da lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı, yaralanan olmadı
Samsun'da lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı, yaralanan olmadı
Yakınlarına sürekli "Son seferim" diyordu, öyle de oldu
Yakınlarına sürekli "Son seferim" diyordu, öyle de oldu
Giresun Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
Giresun Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e Filistinlilere 3. sınıf insan muamelesi tepkisi
Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e Filistinlilere 3. sınıf insan muamelesi tepkisi
Rusya'da petrol ve doğal gaz kararı! Bu yıl geçen yıla göre...
Rusya'da petrol ve doğal gaz kararı! Bu yıl geçen yıla göre...
Kahramanmaraş’ta depremde hasar alan evler yıkıma devam ediyor
Kahramanmaraş’ta depremde hasar alan evler yıkıma devam ediyor
Özgür Özel'den Erdoğan'a 50+1 çıkışı! Bizimle anayasayı değiştiremeyeceksiniz
Özgür Özel'den Erdoğan'a 50+1 çıkışı! Bizimle anayasayı değiştiremeyeceksiniz
Martıları beslerken cüzdanını dereye düşürdü, deniz polisi çıkarttı
Martıları beslerken cüzdanını dereye düşürdü, deniz polisi çıkarttı
Hakkari Derecik’te Trabzon hurması hasadı başladı
Hakkari Derecik’te Trabzon hurması hasadı başladı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Trenlerde öğretmenlere yüzde 50 indirim
Bakan Uraloğlu duyurdu: Trenlerde öğretmenlere yüzde 50 indirim