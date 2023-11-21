Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını ve kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi'ndekilerin tahliyesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyon halinde olduklarını duyurdu.

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Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 200'ü sağlık personeli, 400'ü yaralı ve refakatçisi, 2 bini buraya sığınanlardan oluşan 2 bin 600 kişinin kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi'nde bulunduğunu söyledi.

Tahliye için BM ile koordinasyon halinde olduklarını aktaran Kudra, dün çok sayıda kişinin hastaneden kaçtığını ancak İsrail güçlerinin bu kişileri doğrudan hedef alarak öldürdüğünü ifade etti.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü ile dün yapılan koordinasyon sonucu Endonezya Hastanesi'nden 100'den fazla yaralının Gazze'nin güneyine nakledildiğini kaydeden Kudra, "İsrail, Endonezya Hastanesi'ni askeri bir kışlaya dönüştürmeye çalışıyor ve burada savaş suçu işliyor; yıkıcı eylemler gerçekleştiriyor." dedi.

Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını, İsrail güçlerinin bu bölgedeki tek diyaliz merkezi Nura el-Kabi Tıp Merkezi'ni de kuşatma altına aldığını belirtti.

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne ilişkin de konuşan Kudra, hastanede hala 259 yaralının yanı sıra çok sayıda refakatçi, yerinden edilmiş kişi ve sağlık personelinin bulunduğunu aktardı.

Önceki günlerde Dünya Sağlık Örgütünden bir heyetin, Şifa Hastanesi'ni ziyaret ettiğini ve hastanede kalanların tahliyesi için koordinasyon sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Filistinli yetkili, şu ana kadar Şifa Hastanesi'ndekilerin tahliyesine ilişkin yeni bir gelişme olmadığını ifade etti.

Kudra, Gazze'nin güneyindeki hastanelerin ise Şifa ve Endonezya Hastanelerinden yapılan tahliyeler nedeniyle ağır hasta yükünü kaldıramadığını dile getirdi.