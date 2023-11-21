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Isparta'da derneğe kumar operasyonu yapıldı, 4 şüpheliye para cezası kesildi

Isparta'da derneğe kumar operasyonu yapıldı, 4 şüpheliye para cezası kesildi

Isparta Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, kumar oynandığı tespit edilen bir derneğe gerçekleştirilen denetlemede 4 şahsa 16 bin 220 TL para cezası uygulandı.

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, 11-18 Kasım tarihleri arasında 172 iş yerine denetleme gerçekleştirildi. Yapılan denetlemede; 4 işyerine kapalı alanda sigara içilmesine müsaade etmekten, 1 iş yerine ruhsat dışı faaliyet göstermekten, 1 iş yerine kapanış saatlerine riayet etmemekten tutanak düzenlendi.

Ayrıca Kutlubey Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrollerde, kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan 4 şahsa 16 bin 220 TL para cezası uygulanarak, 1 şahsa kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Dernekte ele geçirilen 2 bin 200 TL paraya ise el konuldu.

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