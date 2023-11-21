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Tedaviyi beğenmedi doktoru tekme tokat dövmeye kalktı

Tedaviyi beğenmedi doktoru tekme tokat dövmeye kalktı

Bağcılar'da Okan Kocaöz isimli şahıs diş ağrısıyla gittiği diş hekimi Pelin Can'ın kliniğinde terör estirdi. Yapılan tedaviyi beğenmeyen saldırgan 'Dudağıma ne yaptınız? Damağımı patlattınız' ifadeleriyle önce hekim Pelin Can'a sandalyeyle saldırdı ardından kliniği birbirine kattı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliyi arama çalışmaları sürerken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Şiddetin mağduru bu kez diş hekimi Pelin Can oldu. Bağcılar, Güngören'de Okan Kocaöz diş ağrısı şikayetiyle 11 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında diş Hekimi Pelin Can'ın kliniğine geldi.

Diş hekimi Pelin Can, Okan Kocaöz'ün dişine iğne yaparak müdahalede bulundu. İddiaya göre, iğnenin ardından Kocaöz dudağının uyuştuğunu söyledi. 'Dudağıma ne yaptınız? Damağımı patlattınız' diye bağıran Kocaöz, klinikte bulunan sandalyeyle eşyalara zarar vermeye başladı.

Diş hekimi Pelin Can bu sırada şüpheliye engel olmak istedi ancak başarılı olamadı; ardından da durumu polis ekiplerine bildirdi. Saldırgan, sandalyeyle diş hekimini ayağından yaraladıktan sonra klinikten ayrıldı. Saldırganın klinikte sandalyeyle eşyalara zarar vermesi, diş hekimi Pelin Can'ı ayağından yaralaması ve klinikten ayrılma anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşgalini belirledi. Saldırganın emniyette tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının olduğu da tespit edildi.

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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