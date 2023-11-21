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ABD'nin başkan adayı DeSantis'ten İsrail'e destek için ABD'nin ödediği 'BM fonları kesilsin' çağrısı

ABD'nin başkan adayı DeSantis'ten İsrail'e destek için ABD'nin ödediği 'BM fonları kesilsin' çağrısı

ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayı olan Florida Valisi Ron DeSantis, Birleşmiş Milletlerin (BM) İsrail'e yönelik tutumunu eleştirerek ABD'nin BM'ye fonlarının "kesilmesi" gerektiğini söyledi.

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DeSantis, Newsmax kanalına verdiği mülakatta İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

İsrail'in "kendisini savunmaya ve işi bitirmeye hakkı olduğunu" ileri süren DeSantis, BM'nin konuya dair tutumunu eleştirdi.

DeSantis, "Birleşmiş Milletlerin İsrail'i hedef almasından bıktım. Birleşmiş Milletlere fonları kesmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Basını da eleştiren DeSantis, "Medyanın, İsrail'e, bir hastaneyi patlattıklarını söyleyerek saldırmasından sıkıldım. Bu doğru değil." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 6

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