A Milli Takım'ın Euro 2024'e hangi torbadan katılacağı belli oldu

EURO 2024 Elemeleri D Grubu sekizinci ve son haftasında bu akşam deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez bir grup aşamasını ilk sırada bitirmek ve bir turnuvaya ilk kez grup lideri olarak katılmak için sahaya çıkacak. EURO 2024 öncesi torbaların belli olacağı son maça çıkacak millilerimizin birinci torba şansı maalesef kalmadı.

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Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'e katılmayı garantileyen ve grup liderliği hedefiyle Galler karşısında olacak Türkiye, tarihinde 5 kez Avrupa Şampiyonası ve 2 kez Dünya Kupası'nda yer aldı. Ay-yıldızlı ekip bu 7 turnuvaya da grup aşamasından lider olarak katılamadı.

Son maçlar öncesinde ikinci sıradaki Hırvatistan'ın 3 puan önünde bulunan Türkiye'ye, grup liderliği için 1 puan bile yeterli olacak.

İspanya ve Belçika'nın oynadığı maçlarda sahadan galibiyetlerle ayrılması, ve İngiltere'nin Makedonya ile berabere kalması sonrası Türkiye'nin birinci torbada yer alma şansı kalmadı.

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya

2. Torba: Türkiye, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, İtalya, Slovenya, Hırvatistan

4. Torba: Slovakya, İsviçre, Çekya, Polonya, Ukrayna, Yunanistan