BIST 7.994
DOLAR 28,80
EURO 31,60
ALTIN 1.841,42
HABER /  SPOR

A Milli Takım'ın Euro 2024'e hangi torbadan katılacağı belli oldu

A Milli Takım'ın Euro 2024'e hangi torbadan katılacağı belli oldu

EURO 2024 Elemeleri D Grubu sekizinci ve son haftasında bu akşam deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez bir grup aşamasını ilk sırada bitirmek ve bir turnuvaya ilk kez grup lideri olarak katılmak için sahaya çıkacak. EURO 2024 öncesi torbaların belli olacağı son maça çıkacak millilerimizin birinci torba şansı maalesef kalmadı.

Abone ol

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'e katılmayı garantileyen ve grup liderliği hedefiyle Galler karşısında olacak Türkiye, tarihinde 5 kez Avrupa Şampiyonası ve 2 kez Dünya Kupası'nda yer aldı. Ay-yıldızlı ekip bu 7 turnuvaya da grup aşamasından lider olarak katılamadı.

Son maçlar öncesinde ikinci sıradaki Hırvatistan'ın 3 puan önünde bulunan Türkiye'ye, grup liderliği için 1 puan bile yeterli olacak.

İspanya ve Belçika'nın oynadığı maçlarda sahadan galibiyetlerle ayrılması, ve İngiltere'nin Makedonya ile berabere kalması sonrası Türkiye'nin birinci torbada yer alma şansı kalmadı.

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya
2. Torba: Türkiye, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya
3. Torba: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, İtalya, Slovenya, Hırvatistan
4. Torba: Slovakya, İsviçre, Çekya, Polonya, Ukrayna, Yunanistan

ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay, AYM üyeleri için savcı görevlendirdi! AYM üyeleri yargılanabilir mi?
Yargıtay, AYM üyeleri için savcı görevlendirdi! AYM üyeleri yargılanabilir mi?
İngiliz askerleri konutlarında 'farelerle' küf içinde yaşıyor
İngiliz askerleri konutlarında 'farelerle' küf içinde yaşıyor
Hakim amcayı sordu, gerçek sanığın cevabında ortaya çıktı
Hakim amcayı sordu, gerçek sanığın cevabında ortaya çıktı
ABD'nin başkan adayı DeSantis'ten İsrail'e destek için ABD'nin ödediği 'BM fonları kesilsin' çağrısı
ABD'nin başkan adayı DeSantis'ten İsrail'e destek için ABD'nin ödediği 'BM fonları kesilsin' çağrısı
Manisa'da küçük çocuk direksiyona geçti, geri vitesle ortalığı birbirine kattı
Manisa'da küçük çocuk direksiyona geçti, geri vitesle ortalığı birbirine kattı
Isparta'da derneğe kumar operasyonu yapıldı, 4 şüpheliye para cezası kesildi
Isparta'da derneğe kumar operasyonu yapıldı, 4 şüpheliye para cezası kesildi
İsrail askerleri Batı Şeria'da çocuklara saldırdı: 5 yaralı
İsrail askerleri Batı Şeria'da çocuklara saldırdı: 5 yaralı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı
Tacizle suçlanan Ümit Dikbayır'ın eşinden Meral Akşener'e salvo! Dikbayır istifadan vazgeçti
Tacizle suçlanan Ümit Dikbayır'ın eşinden Meral Akşener'e salvo! Dikbayır istifadan vazgeçti
Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı! Ebru Şallı'nın eşi neyle suçlanıyor?
Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı! Ebru Şallı'nın eşi neyle suçlanıyor?
Almanya Hamburg'da bir klinikten Türk çiftin 1 aylık bebeği kaçırıldı
Almanya Hamburg'da bir klinikten Türk çiftin 1 aylık bebeği kaçırıldı
Memleket Partisi'nde seçim kararı! Genel Başkan Muharrem İnce'ye 'ittifak yetkisi'
Memleket Partisi'nde seçim kararı! Genel Başkan Muharrem İnce'ye 'ittifak yetkisi'