BIST 7.994
DOLAR 28,80
EURO 31,60
ALTIN 1.841,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da yaşlı kadını kepçe ezdi

İstanbul'da yaşlı kadını kepçe ezdi

BÜYÜKÇEKMECE'de 72 yaşındaki kadın, kaldırım çalışması sırasında geri manevra yapan kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında yaşandı. Selma Güneşlen (72) evinin önündeki kaldırım çalışmasının olduğu noktadan geçerken geri manevra yapan kepçenin altında kaldı.

İddiaya göre taşa takıldığını düşünen kepçe operatörü kadının üstünden bir kez daha geçti. Ağır yaralanan kadını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kepçe operatörü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının cenazesinin incelemenin ardından morga kaldırılacağı öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Takım'ın Euro 2024'e hangi torbadan katılacağı belli oldu
A Milli Takım'ın Euro 2024'e hangi torbadan katılacağı belli oldu
Yargıtay, AYM üyeleri için savcı görevlendirdi! AYM üyeleri yargılanabilir mi?
Yargıtay, AYM üyeleri için savcı görevlendirdi! AYM üyeleri yargılanabilir mi?
İngiliz askerleri konutlarında 'farelerle' küf içinde yaşıyor
İngiliz askerleri konutlarında 'farelerle' küf içinde yaşıyor
Hakim amcayı sordu, gerçek sanığın cevabında ortaya çıktı
Hakim amcayı sordu, gerçek sanığın cevabında ortaya çıktı
ABD'nin başkan adayı DeSantis'ten İsrail'e destek için ABD'nin ödediği 'BM fonları kesilsin' çağrısı
ABD'nin başkan adayı DeSantis'ten İsrail'e destek için ABD'nin ödediği 'BM fonları kesilsin' çağrısı
Manisa'da küçük çocuk direksiyona geçti, geri vitesle ortalığı birbirine kattı
Manisa'da küçük çocuk direksiyona geçti, geri vitesle ortalığı birbirine kattı
Isparta'da derneğe kumar operasyonu yapıldı, 4 şüpheliye para cezası kesildi
Isparta'da derneğe kumar operasyonu yapıldı, 4 şüpheliye para cezası kesildi
İsrail askerleri Batı Şeria'da çocuklara saldırdı: 5 yaralı
İsrail askerleri Batı Şeria'da çocuklara saldırdı: 5 yaralı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı
Tacizle suçlanan Ümit Dikbayır'ın eşinden Meral Akşener'e salvo! Dikbayır istifadan vazgeçti
Tacizle suçlanan Ümit Dikbayır'ın eşinden Meral Akşener'e salvo! Dikbayır istifadan vazgeçti
Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı! Ebru Şallı'nın eşi neyle suçlanıyor?
Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı! Ebru Şallı'nın eşi neyle suçlanıyor?
Almanya Hamburg'da bir klinikten Türk çiftin 1 aylık bebeği kaçırıldı
Almanya Hamburg'da bir klinikten Türk çiftin 1 aylık bebeği kaçırıldı