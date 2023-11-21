İstanbul'da yaşlı kadını kepçe ezdi

BÜYÜKÇEKMECE'de 72 yaşındaki kadın, kaldırım çalışması sırasında geri manevra yapan kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında yaşandı. Selma Güneşlen (72) evinin önündeki kaldırım çalışmasının olduğu noktadan geçerken geri manevra yapan kepçenin altında kaldı.

İddiaya göre taşa takıldığını düşünen kepçe operatörü kadının üstünden bir kez daha geçti. Ağır yaralanan kadını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kepçe operatörü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının cenazesinin incelemenin ardından morga kaldırılacağı öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.