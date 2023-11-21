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Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa’yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Belirlenen istasyonlarda yapılan kuvvet-çabukluk hareketleri ile devam eden antrenman, savunma-hücum organizasyon çalışmaları ve çift kale maç ile sona erdi. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

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