Özgür Demirtaş, Arda Turan'dan intikam böyle aldı! 'Bir daha bana sor, seni dolandırılmaktan kurtarayım"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yüksek kar vaadine kanıp Seçil Erzan isimli banka müdürüne milyonlarca lira kaptıran spor camiasına ücretsiz yatırım danışmanlığı yapmaya soyundu. Arda Turan'ın "13 milyon 900 bin dolar kaptırdım" sözlerini alıntılayan Demirtaş, tüm sporculara "Yatırım yapmadan önce bana sorun. Size paranızı neye yatırmanız gerektiğini söyleyemem. Ama neye yatırmamanız gerektiğini söyleyip sizi dolandırılmaktan kurtarabilirim" çağrısı yaptı.

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'Fatih Terim Fonu' yalanıyla spor dünyasının milyonlarca lira dolandırılmasıyla ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. Arda Turan, bankacı Seçil Erzan'a "yüksek kar vaadine inanarak elden 13 milyon 90 bin dolar verdiğini" anlattı. İşte bunun üzerine ünlü finansçı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan sor dünyasının ünlülerine yatırım tavsiyeleri verdi. Ancak Arda Turan'la eski hesabı da kapattı.

Elden 13 milyon 900 bin dolar verdim

Dolandırıcılık davasında mahkemede mağdur sıfatıyla ifade veren Arda Turan, “Seçil Erzan, ‘Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil' diyerek beni kandırdı. 13 milyon 900 bin doları elden verdim. Bütün birikimim bir anda gitti” dedi.

Sizi dolandırılmaktan kurtarabilirim!

Arda Turan'ın bu sözlerini alıntılayan Özgür Demirtaş, "Buradan bütün Sporcularımıza sesleniyorum. Yatırım yapmadan önce bir uzmana sorun. Bana sorabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi vermek yasak. Size paranızı neye yatırmanız gerektiğini söyleyemem. Ama neye yatırmamanız gerektiğini söyleyip sizi dolandırılmaktan kurtarabilirim" dedi.

Dolandırılmaya karşı danışmanlık şirketi!

Özgür Demirtaş, konuşla ilgili daha önce yaptığı paylaşımda da, "Bazen içimden dolandırılmaya karşı bir danışmanlık şirketi kurmak geçiyor. Bu sporcular bu paraları yatırmadan önce bana sorsalar asla yaptırttırmazdım. Zamanım olsa bir dolandırıcılığı önleme danışmanlık şirketi kurardım" demişti.

Demirtaş ile Arda'nın geçmişteki kavgası

Arda Turan, 2020 yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sırasında gerçekleştirdiği canlı yayında, 19 Mayıs’ı Çocuk Bayramı olarak kutladı. Yayından sonra çok sayıda eleştiri alan Turan, kendisine eleştiri yöneltenlere, “Umarım siz de hayatlarınızda en az benim kadar ülkenize hizmet etme fırsatı bulursunuz” diye seslenmişti.

Bunun üzerine Özgür Demirtaş, Arda Turan'ın verdiği cevabın yaptığı aftan daha korkunç olduğunu belirterek, “Karşısındaki yoğun bakım doktoru. Köy öğretmeni, komando. Sanki topa bedava vuruyor! Bu ülkede bedavaya hayatlar veriliyor” demişti.