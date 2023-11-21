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Erzurum'da jandarma karda mahsur olan vatandaşları kurtardı

Erzurum'da jandarma karda mahsur olan vatandaşları kurtardı

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yollarda mahsur kalan vatandaşlar jandarma ekiplerince kurtarıldı.

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Erzurum il merkezi ve ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımında zaman zaman güçlükler yaşandı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerce yoğun kar yağışından etkilenen vatandaşlara yardım faaliyetleri diğer kurumlar ile müşterek bir şekilde yürütüldü.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Tekman İlçesi Mollamehmet, Küllü, Toptepe ve Düzyurt Mahallelerinde kendi imkanları ile diyaliz tedavisine gidemeyen 4 vatandaş Jandarma devriye araçları ile hastanelere sevk edilerek tedavi olmaları sağlandı. Çat, Horasan, Aşkale, Narman olmak üzere birçok ilçede yolda mahsur kalan vatandaşlar Karayolları ekipleri ve Belediyeler ile birlikte yardım edilerek kapanan yolların açılması ile birlikte vatandaşlarımız emniyetli bölgelere sevk edildi.

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