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Ticaret Bakanlığı duyurdu: 36 işletmeye 105 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 36 işletmeye 105 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fahiş fiyat ve stokçuluk denetiminde 36 işletmeye 105 milyon liradan fazla ceza kesildi" denildi.

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Haksız fiyat ve stokçulukla mücadele devam ediyor. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 30. Toplantısı gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplam 36 işletmeye 105 milyon 129 bin 78 TL idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

Sıfır araç sektörü, çimento ve hazır beton üreticisi firmalara denetimler bugünkü toplantıda ele alındı. Sıfır otomobil sektöründe stokçuluk yaptığı tespit edilen 20 işletmeye 71 milyon 337 bin 600 TL ceza uygulandı.

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