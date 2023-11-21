BIST 8.047
DOLAR 28,79
EURO 31,54
ALTIN 1.856,02
HABER /  MEDYA

Gazeteci Fuat Kozluklu'ya 'mermileri boşaltırım diyen İsrailli hakkında karar

Gazeteci Fuat Kozluklu'ya 'mermileri boşaltırım diyen İsrailli hakkında karar

İsrail'in Gazze Şeridi sınırında yer alan Sderot kentinde görev yapan TRT Haber sunucusu Fuat Kozluklu başta olmak üzere bölgedeki Türk gazetecileri tehdit eden İsraillinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Abone ol

Kozluklu, kendisi dahil Sderot'ta görev yapan Türk gazetecileri tehdit eden İsrailli hakkında polise yaptığı şikayete ilişkin AA muhabirine konuştu.

Dünkü şikayetinin ardından kendisine İsrail polisi tarafından dosya numarası verildiğini belirten Kozluklu, bu numara ile soruşturmaya ilişkin bilgiler aldığını ifade etti.

Kozluklu, yayın öncesi kendisi ve kameramanı Mustafa Oğuz’u tehdit eden İsraillinin ruhsatı olmadığı halde silah taşıdığını belirterek, "Dosyaya çevrim içi göz attığımda söz konusu kişi tehdit kategorisinde sorgulanmış. Daha sonra da bana ve CNN Türk muhabiri Serdar Er'e 15 gün boyunca hiçbir şekilde temas kurmamak veya görüşmemek şartıyla serbest bırakılmış." ifadelerini kullandı.

TRT Haber sunucusu Kozluklu, dün Türkçe konuşan bir İsrailli tarafından görev yaptığı Sderot kentinde yayın öncesi tehdit edilmişti.

Söz konusu kişi, diğer Türk gazetecilerin de görev yaptığı bölgede aracının camını açarak silahını göstermişti.

Kozluklu, daha sonra Sderot'taki polis merkezine giderek söz konusu şahıs hakkında şikayette bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB'den suya yüzde 48 zam teklifi: Tarife her ay güncellensin
İBB'den suya yüzde 48 zam teklifi: Tarife her ay güncellensin
Diyarbakır’da silahla vurulan kız çocuğu ağır yaralandı
Diyarbakır’da silahla vurulan kız çocuğu ağır yaralandı
Erzurum'da jandarma karda mahsur olan vatandaşları kurtardı
Erzurum'da jandarma karda mahsur olan vatandaşları kurtardı
Özgür Demirtaş, Arda Turan'dan intikam böyle aldı! 'Bir daha bana sor, seni dolandırılmaktan kurtarayım"
Özgür Demirtaş, Arda Turan'dan intikam böyle aldı! 'Bir daha bana sor, seni dolandırılmaktan kurtarayım"
Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin suya istediği zam oranı belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin suya istediği zam oranı belli oldu
Kışın riskli görülüyordu! Sürücüler dikkat 5 ay kapalı kalacak
Kışın riskli görülüyordu! Sürücüler dikkat 5 ay kapalı kalacak
İstanbul'da yaşlı kadını kepçe ezdi
İstanbul'da yaşlı kadını kepçe ezdi
A Milli Takım'ın Euro 2024'e hangi torbadan katılacağı belli oldu
A Milli Takım'ın Euro 2024'e hangi torbadan katılacağı belli oldu
Yargıtay, AYM üyeleri için savcı görevlendirdi! AYM üyeleri yargılanabilir mi?
Yargıtay, AYM üyeleri için savcı görevlendirdi! AYM üyeleri yargılanabilir mi?
Tedaviyi beğenmedi doktoru tekme tokat dövmeye kalktı
Tedaviyi beğenmedi doktoru tekme tokat dövmeye kalktı
İngiliz askerleri konutlarında 'farelerle' küf içinde yaşıyor
İngiliz askerleri konutlarında 'farelerle' küf içinde yaşıyor