Kuşadası'nda hasarlı ve depreme dayanıksız yapılar yıkılıyor

Kuşadası Belediyesi, can ve mal güvenliğini tehdit eden, hasarlı ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen yapıların yıkım çalışmalarına devam ediyor. İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir bina daha ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

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Kuşadası Belediyesi, çarpık yapılaşmanın önüne geçmek, metruk haldeki ve risk altındaki yapıları ortadan kaldırarak sağlıklı ve güvenli yapılaşmanın önünü açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki hasarlı, depreme dayanıksız ve imara aykırı olan yapıları tespit ederek kayıt altına alıyor. Ardından Yıkım İşleri Müdürlüğü vakit kaybetmeden harekete geçerek yapıların kontrollü bir şekilde yıkımını gerçekleştiriyor. Yapılan son çalışmalarda İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir bina daha ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.